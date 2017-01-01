Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове пожарная машина провалилась под землю

Комментариев: 0
В ГСЧС выясняют причину происшествия.
Пожарная машина ушла под землю
Пожарная машина ушла под землю
t.me/h_saltovka

В Харькове машина спасателей неожиданно провалилась под землю. Фото и видео с места происшествия появились в Телеграм-канале "ХС".

Читай также: В катакомбах под Одессой пропали четыре человека

Происшествие случилось на улице Старицкого. Пожарный автомобиль "ЗиЛ" Главного управления ГСЧС в Харьковской области неожиданно провалился под землю.

На улице Новопрудной горела квартира. Прибывшие на место пожарные познакомились с качеством Харьковводоканала, - написал очевидец события.

Читай также: В Киеве из-под земли забил "фонтан" высотой в 5-этажный дом

На фото и видео видно, что автомобиль пожарных всей передней частью оказался под землей. Журналистам в ГСЧС Харьковской области объяснили, что пока все детали происшествия уточняются. Официальной информации касательно сегодняшнего происшествия пока нет.

Спасатели ехали тушить пожар в квартире
Спасатели ехали тушить пожар в квартире
t.me/h_saltovka

Напомним, в центре Киева авто провалилось под асфальт. На Крещатике треснуло асфальтовое покрытие и образовалась яма, в которую попала припаркованная машина. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: пожарная машина, Харьков, провалилась под землю, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь