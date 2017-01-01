В Харькове пожарная машина провалилась под землю

В ГСЧС выясняют причину происшествия.

В Харькове машина спасателей неожиданно провалилась под землю. Фото и видео с места происшествия появились в Телеграм-канале "ХС".

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Происшествие случилось на улице Старицкого. Пожарный автомобиль "ЗиЛ" Главного управления ГСЧС в Харьковской области неожиданно провалился под землю.

На улице Новопрудной горела квартира. Прибывшие на место пожарные познакомились с качеством Харьковводоканала, - написал очевидец события.

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На фото и видео видно, что автомобиль пожарных всей передней частью оказался под землей. Журналистам в ГСЧС Харьковской области объяснили, что пока все детали происшествия уточняются. Официальной информации касательно сегодняшнего происшествия пока нет.

Спасатели ехали тушить пожар в квартире t.me/h_saltovka

Напомним, в центре Киева авто провалилось под асфальт. На Крещатике треснуло асфальтовое покрытие и образовалась яма, в которую попала припаркованная машина.

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