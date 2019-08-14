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Нет оснований для задержания фигурантов дела "Роттердам+" - решение суда

Комментариев: 4
Нет оснований для задержания фигурантов дела "Роттердам+" - решение суда

Соломенский районный суд Киева, приняв во внимание аргументы защиты о безосновательности подозрений, отказался удовлетворить требование Национального антикоррупционного бюро и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК, в отношении которого НАБУ ведет расследование.

По словам адвоката сотрудников ДТЭК Натальи Дригваль, такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы - достаточными. “Кроме того, сотрудник ДТЭК доказал свою полную готовность к сотрудничеству с органами досудебного следствия для установления истины“, - отметила адвокат.

Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях 6 лицам по делу “Роттердам +“, включая двух сотрудников компании ДТЭК. Сразу после сообщения о подозрении сотрудники прервали плановый отпуск и вернулись в Украину. А уже на следующий день один из сотрудников заблаговременно, ранее установленного срока, посетил НАБУ для участия в процессуальных действиях, дал исчерпывающие ответы на вопросы представителей бюро.

Как сообщалось, расследование по формуле Роттердам + длится более  2 лет, в течение которых не было предъявлено никаких обвинений. Однако после заявления тогда еще главы предвыборного штаба “Слуги народа“, а ныне депутата Александра Корниенко о том, что у президента планируют перезапуск всех антикоррупционных структур, САП и НАБУ активизировались по массе расследований.

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Комментариев (4)
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asfd0    14.08.2019, 15:13
Оценка:  +1
asfd0
По ходу этих аргументов мы в декларациях судей так и не увидим.
МаксимУм    14.08.2019, 15:01
Оценка:  +2
МаксимУм
Сотрудники прервали отпуск и вернулись в Украину... С Мальдив?
asfd0    14.08.2019, 15:17
Оценка:  0
asfd0
Да уж, как-то не по людски поступили с сотрудниками, когда ещё у них будет возможность отдохнуть )))))
colavova    14.08.2019, 15:00
Оценка:  +3
colavova
обтекаем...
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