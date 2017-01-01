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Стало известно, когда будут школьные каникулы в учебном году 2019-2020

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При определенных обстоятельствах в школах возможен перенос сроков каникул.
Информацию об учебном расписании можно узнать на сайте школы
Информацию об учебном расписании можно узнать на сайте школы
kirovograd24.com

График школьных каникул каждое учебное заведение может устанавливать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Длительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней.

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Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника. Стоит учесть, что перед началом каникул еще два выходных дня – суббота и воскресенье. Даты каникул только рекомендуются Министерством образования. Окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения.

Актуальной информацией должен владеть секретарь школы. Однако если у учебного заведения есть активный сайт – информацию об учебном расписании можно узнать самостоятельно.

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Приятным бонусом является то, что 31 августа приходится на понедельник. Вероятнее всего, первый звонок и школьная линейка в 2020 году будет во вторник.

 

Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем ​​будет понедельник 11 мая).

 

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Стоит отметить, что дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:​

  • низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.
  • низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.
  • карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

Как сообщалось 8 августа, после терактов в США детям покупают пуленепробиваемые рюкзаки.

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Теги: учеба, образование, школа, каникулы
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