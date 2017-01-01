Стало известно, когда будут школьные каникулы в учебном году 2019-2020

При определенных обстоятельствах в школах возможен перенос сроков каникул.

Информацию об учебном расписании можно узнать на сайте школы kirovograd24.com

График школьных каникул каждое учебное заведение может устанавливать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Длительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней.

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Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника. Стоит учесть, что перед началом каникул еще два выходных дня – суббота и воскресенье. Даты каникул только рекомендуются Министерством образования. Окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения.

Актуальной информацией должен владеть секретарь школы. Однако если у учебного заведения есть активный сайт – информацию об учебном расписании можно узнать самостоятельно.

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Приятным бонусом является то, что 31 августа приходится на понедельник. Вероятнее всего, первый звонок и школьная линейка в 2020 году будет во вторник.

Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020:

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем ​​будет понедельник 11 мая).

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Стоит отметить, что дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:​

низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.

низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.

карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

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