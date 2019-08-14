Разумков рассказал, что будет делать с русскоязычными депутатами

Будущий возможный председатель Верховной Рады ответил, будет ли выключать микрофон депутатам, которые будут пытаться выступать на русском языке.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, которого также считают вероятным спикером Верховной Рады нового созыва, рассказал, как будет поступать с депутатами, которые будут пытаться выступать в Раде на русском языке. Об этом он сказал, выступая на брифинге в среду, 14 августа, сообщает УНИАН.

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Разумков выразил надежду, что убедит депутатов выступать на государственном языке. Так он ответил на вопрос журналиста о том, продолжит ли он практику предыдущего спикера Андрея Парубия, который выключал микрофон народным депутатам, которые выступали на русском языке.

Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать (выключать микрофон, - ред.), - отметил Разумков.

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Соответствующий вопрос был поднят в контексте инцидента, который произошел сегодня на заседании Подготовительной депутатской группы, где новоизбранный депутат Вадим Рабинович устроил перепалку, пытаясь отстоять свое желание вопреки закону выступать на русском языке.

Напомним, Геращенко попросила выключать Рабиновичу микрофон за русский. Дмитрий Разумков обещал выключать микрофоны депутатам, которые нарушают регламент.