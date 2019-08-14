Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков рассказал, что будет делать с русскоязычными депутатами

Комментариев: 5
Будущий возможный председатель Верховной Рады ответил, будет ли выключать микрофон депутатам, которые будут пытаться выступать на русском языке.
Дмитрий Разумков надеется переубедить русскоговорящих нардепов
Дмитрий Разумков надеется переубедить русскоговорящих нардепов
Дмитрий Разумков в Facebook

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, которого также считают вероятным спикером Верховной Рады нового созыва, рассказал, как будет поступать с депутатами, которые будут пытаться выступать в Раде на русском языке. Об этом он сказал, выступая на брифинге в среду, 14 августа, сообщает УНИАН.

Читай также: Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Разумков выразил надежду, что убедит депутатов выступать на государственном языке. Так он ответил на вопрос журналиста о том, продолжит ли он практику предыдущего спикера Андрея Парубия, который выключал микрофон народным депутатам, которые выступали на русском языке.

Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать (выключать микрофон, - ред.), - отметил Разумков.

Читай также: “Всем сердцем”: Сын Порошенко на русском рассказал, как любит украинский язык

Соответствующий вопрос был поднят в контексте инцидента, который произошел сегодня на заседании Подготовительной депутатской группы, где новоизбранный депутат Вадим Рабинович устроил перепалку, пытаясь отстоять свое желание вопреки закону выступать на русском языке.

Напомним, Геращенко попросила выключать Рабиновичу микрофон за русский. Дмитрий Разумков обещал выключать микрофоны депутатам, которые нарушают регламент. 

Поделись:
Теги: Русский язык, Рада, Верховная Рада, украинский язык, Дмитрий Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    14.08.2019, 16:33
Оценка:  +1
Антибес
В стране,где 70% населения разговаривает на русском языке,10% разговаривает на венгерском,польском,английском и прочих языках и лишь 20% разговаривает на украинском(точнее думает что знают этот язык),вторым государственным языком должен быть язык большинства.
Letohradek    14.08.2019, 16:37
Оценка:  -4
Letohradek
Откуда данные о 70%, гаварящих на рускам?
Колишній-східняк    14.08.2019, 16:39
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Так он каждую неделю десять процентов прибавляет. Скоро за сотню перевалит...
Коляка    14.08.2019, 16:45
Оценка:  -2
Коляка
на галицайстком, а не украинском.... на минуточку! Украинского не существует!
WTF2wtf    14.08.2019, 16:55
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos-Tratarog-Хайр абаза-КудлатыйКыць и т.д.,
ты чего тут забыло,
антиукраинское виртуалко из раши???
П    14.08.2019, 16:01
Оценка:  -2
П
Если на украинском говоря можно воровать, то покуаю вышиванку и розмовляю на українській мові.
xxxAppolonxxx    14.08.2019, 16:29
Оценка:  -2
xxxAppolonxxx
100%
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь