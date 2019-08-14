Стефанчук будет координировать подготовку первого заседания Рады

Кроме того, эксперта президента по вопросам правосудия Сергея Ионушаса назначили координатором по организационным вопросам.

Читай также: Разумков прокомментировал идею отменить госфинансирование партий

Подготовительная группа из числа новоизбранных депутатов избрала представителя президента в ВР Руслана Стефанчука координатором подгруппы по подготовке первой сессии ВР. Об этом пишет ZiK.

Кроме того, эксперта президента по вопросам правосудия Сергея Ионушаса (также “Слуга народа“) назначили координатором подгруппы по организационным вопросам.

Читай также: В "Слуге народа" планируют свести почти все законы в кодексы

Это предложение внес председатель партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков. Кроме этого, во время заседания были утверждены положения о подготовительной депутатской группе и повестке дня.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков объяснил, как будет поступать с русскоговорящими депутатами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.