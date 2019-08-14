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Стефанчук будет координировать подготовку первого заседания Рады

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Кроме того, эксперта президента по вопросам правосудия Сергея Ионушаса назначили координатором по организационным вопросам.
Стефанчука назначили координатором подгруппы по подготовке первой сессии ВР
Стефанчука назначили координатором подгруппы по подготовке первой сессии ВР
www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Подготовительная группа из числа новоизбранных депутатов избрала представителя президента в ВР Руслана Стефанчука координатором подгруппы по подготовке первой сессии ВР. Об этом пишет ZiK.

Кроме того, эксперта президента по вопросам правосудия Сергея Ионушаса (также “Слуга народа“) назначили координатором подгруппы по организационным вопросам.

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Это предложение внес председатель партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков. Кроме этого, во время заседания были утверждены положения о подготовительной депутатской группе и повестке дня.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков объяснил, как будет поступать с русскоговорящими депутатами.

 

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Теги: Стефанчук, Разумков, Слуга народа, Рада, заседание
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