В Украине ликвидируют Госэкоинспекцию

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Одной из основных проблем в этой сфере была коррупция dei.gov.ua

В Украине собираются ликвидировать Государственную экологическую инспекцию, а вместо нее создать Государственную природоохранную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

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Министр экологии Остап Семерак заявил, что в министерстве постепенно нарабатывали нормативно-правовую базу для создания “современной государственной системы предотвращения экологическим нарушениям и мониторинга состояния окружающей природной среды“.

Он заявил, что одними из основных проблем в этой сфере были коррупция и отсутствие контроля за нарушениями экологического законодательства. По его данным, еще в 2017 году правительство приняло Концепцию реформирования системы госконтроля, а в 2018 году разработали законопроект и передали в парламент, однако его до сих пор не рассмотрели.

“Мы понимали, что на момент принятия этих документов должны быть готовы к практической части реализации реформы экологического контроля. Поэтому параллельно запустили пилотный проект, который предусматривал ликвидацию 12 из 23 территориальных органов Государственной экологической инспекции Украины, которые действовали на областном уровне, и создание 5 новых округов“, - сказал Остап Семерак.

В министерстве планируют создать 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Юго-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и ликвидировать 23 территориальных подразделения Государственной экологической инспекции.

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Стоит отметить, что ранее сообщалось, Верховная Рада приняла закон № 6530, которым предоставила новые полномочия Госэкоинспекции Украины. Таким образом, Госэкоинспекция получила право уполномочивать учреждения проводить измерения, не связанные с оценкой продукции, процессов и услуг. Кроме того, Госэкоинспекция смогла вносить предложения по определению методик измерений - и учреждения обязательно должны их использовать.

Как сообщалось 8 августа, в реке Тетерев концентрация кишечной палочки превышает норму в 48 раз.

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