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На пляже в Одессе избили бразильца и отняли у него 30 тысяч долларов

Комментариев: 3
У мужчины серьезные травмы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одессе на одном из популярных пляжей гражданин Бразилии стал жертвой разбойников. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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По информации журналистов издания, инцидент случился на пляже Аркадия. Гражданин Бразилии в состоянии алкогольного опьянения стал жертвой разбойников. По его словам, преступники забрали силой у него более 30 тысяч долларов. К сожалению, их личность мужчина описать не смог, поскольку в момент избиения пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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У потерпевшего многочисленные ушибы и сломаны несколько ребер. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Киеве пьяный водитель угрожал копам связями с Зеленским. Водитель-нарушитель устроил гонки с полицейскими. 

 

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Теги: Одесса, пляж, избиение, разбой
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Комментариев (4)
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futbolprognoz    14.08.2019, 16:41
Оценка:  +2
futbolprognoz
в одессу? он нормальный? копакабана намного лучше и нет этих чёртовых медуз и водорослей, которыми кишит черное море в одессе. Захотелось заграницу? недалеко доминикана была...
Колишній-східняк    14.08.2019, 16:26
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Даже бразилианец должен понимать, что на пляж с такими деньгами не ходят.
BROKER666    14.08.2019, 16:47
Оценка:  0
BROKER666
ещё и в ж0пу пьяным как обрыганый к0цап
нафнаф    14.08.2019, 16:06
Оценка:  +2
нафнаф
Не лень было переться из Бразилии что бы получить писдюлину. И самое главное накуя
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