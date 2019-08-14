На пляже в Одессе избили бразильца и отняли у него 30 тысяч долларов

У мужчины серьезные травмы.

В Одессе на одном из популярных пляжей гражданин Бразилии стал жертвой разбойников. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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По информации журналистов издания, инцидент случился на пляже Аркадия. Гражданин Бразилии в состоянии алкогольного опьянения стал жертвой разбойников. По его словам, преступники забрали силой у него более 30 тысяч долларов. К сожалению, их личность мужчина описать не смог, поскольку в момент избиения пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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У потерпевшего многочисленные ушибы и сломаны несколько ребер. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 187 УК Украины (разбой).

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