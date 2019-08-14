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Зеленский и правда собрался в Японию на церемонию объявления императора

Комментариев: 2
Во время визита стороны обсудят возможные варианты разрешения ситуации на Донбассе.
Зеленского пригласили с визитом в Японию
Зеленского пригласили с визитом в Японию
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский действительно собирается осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года. Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает УНН.

“Да, это произойдет, мы подтверждаем этот факт”, — сообщили в ОП, отвечая на вопрос о возможном визита.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что во время визита в Японию Зеленский примет участие в церемонии объявления императором страны Нарухито, которая состоится в октябре, а также встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.

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Украина планирует обсудить с японской стороной, в том числе, возможности разрешения ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в РФ отреагировали на указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян.

 

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Теги: Зеленский, Япония, визит, император, Донбасс
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.08.2019, 16:45
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЕЩЁ ТОЛЬКО В ЯПОНИИ ВАС НЕ ХВАТАЛО.....
НАХЕР ВЫ ИМ ВСРАЛИСЬ СО СВОИМ ГЕМОРОЕМ ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
WTF2wtf    14.08.2019, 16:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
FPN, ты опять юбку одело, педлило ольгинское?
Нахyй пшло
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