Зеленский и правда собрался в Японию на церемонию объявления императора

Во время визита стороны обсудят возможные варианты разрешения ситуации на Донбассе.

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Президент Владимир Зеленский действительно собирается осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года. Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает УНН.

“Да, это произойдет, мы подтверждаем этот факт”, — сообщили в ОП, отвечая на вопрос о возможном визита.

Ранее японские СМИ сообщали о том, что во время визита в Японию Зеленский примет участие в церемонии объявления императором страны Нарухито, которая состоится в октябре, а также встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.

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Украина планирует обсудить с японской стороной, в том числе, возможности разрешения ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в РФ отреагировали на указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян.

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