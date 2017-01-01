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В ОП согласились, что этот Кабмин Кличко не уволит

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Отставкой мэра Киева с должности главы КГГА займется новый состав правительства.
Гройсмана больше не будут просить уволить Кличко
Гройсмана больше не будут просить уволить Кличко
Facebook Кабмина

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Отставкой главы КГГА Виталия Кличко займется следующее правительство. Об этом сообщили в Офисе президента, комментируя отказ действующего Кабмина рассматривать этот вопрос, передает LIGA.net.

“Этот вопрос рассмотрит новый состав Кабинета министров“, - согласились в Офисе президента. 

Сегодня правительство после выхода премьера Владимира Гройсмана из отпуска должно было, среди прочего, рассмотреть представление от ОП об отставке Виталия Кличко.

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Однако еще до начала заседания представители БПП (“Европейской солидарности“) в Кабмине заявили, что не поддержат такое постановление. После совещания в Кабмине заявили, что этот состав правительства рассматривать отставку мэра Киева со второй должности не будет.

 

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Теги: Кабмин, Кличко, ОП, Банковая, КГГА, увольнение
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