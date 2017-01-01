В ОП согласились, что этот Кабмин Кличко не уволит

Отставкой мэра Киева с должности главы КГГА займется новый состав правительства.

Гройсмана больше не будут просить уволить Кличко Facebook Кабмина

Читай также: Суд разрешил провести обыски в КГГА

Отставкой главы КГГА Виталия Кличко займется следующее правительство. Об этом сообщили в Офисе президента, комментируя отказ действующего Кабмина рассматривать этот вопрос, передает LIGA.net.

“Этот вопрос рассмотрит новый состав Кабинета министров“, - согласились в Офисе президента.

Сегодня правительство после выхода премьера Владимира Гройсмана из отпуска должно было, среди прочего, рассмотреть представление от ОП об отставке Виталия Кличко.

Читай также: Кличко заявил, что Кошевой примерял статус мэра с 2015 года

Однако еще до начала заседания представители БПП (“Европейской солидарности“) в Кабмине заявили, что не поддержат такое постановление. После совещания в Кабмине заявили, что этот состав правительства рассматривать отставку мэра Киева со второй должности не будет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.