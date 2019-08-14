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Рабинович защищал избирателей, голосовавших за русский язык, выступая на русском на подготовительном заседании ВР

Комментариев: 8
Рабинович защищал избирателей, голосовавших за русский язык, выступая на русском на подготовительном заседании ВР

На подготовительном заседании Верховной Рады народный депутат и сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович принципиально говорил на русском языке, защищая права русскоговорящих избирателей партии. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Новоизбранный народный депутат Вадим Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании депутатских групп Верховной Рады. Он принципиально говорил только на русском языке, защищая интересы и права русскоговорящих украинцев, проголосовавших за партию «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ».

В частности, взяв слово, Вадим Рабинович начал выступать на русском языке. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы», – сказала она.

«Я хочу ответить представителю «Блока Порошенко»: в законах этого не сказано», – парировал Вадим Рабинович.

В свою очередь глава партии «Слуга народа», председательствующий на заседании группы Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Вадим Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке. Оппоненты не смогли дать ответ на вопрос парламентария.

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Комментариев (8)
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Woodbrother    14.08.2019, 17:35
Оценка:  0
Woodbrother
Не могу себе представить, что бы в Бундестаге был например такой случай:
-Хэрр Рабинович вам слово
-Алваганты манас кутынг ски джаляб алахакаман далан суджен сты.
Lyonya-Space    14.08.2019, 17:39
Оценка:  0
Lyonya-Space
А я можу.
Вони після 2-ї світової, стали дуже толерантними...
Час їх дуже приспав!
Мипириможци    14.08.2019, 17:17
Оценка:  +4
Мипириможци
Не маю нічого проти російської мови та російськомовних співвіітчизників.Розумію та розмовляю обидвами мовами.Мовне питання не повинне роз'єднувати українців.
asfd0    14.08.2019, 17:25
Оценка:  -4
asfd0
Мовне питання повино роз'єднати українців, на це усi сподiвання укро-влади, а iнакше для чого приймався мовний закон.
Woodbrother    14.08.2019, 17:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Мовне питання цементує громадян в єдину націю. Лапті з на россіі негодуют, но всім на них плювати.
Lyonya-Space    14.08.2019, 17:37
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Мовне питання - це винахід ФеСеБеее, яке було широко розвинуте 5-ю колоною під назвою Партія районів!
А взагалі, в Україні не існує мовного питання!
Lyonya-Space    14.08.2019, 17:45
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Та лапті геть не негодуют!
Не треба судити за всю наПарашу по десятку засланців на цьому ресурсі!
Нароssія потехеньку починає бунтувати, і це тільки початок!
Даеш нароssії роль Муаммара Каддафі ліліпуту! ?
fkrfyfan    14.08.2019, 17:08
Оценка:  -4
fkrfyfan
Молодец!!!
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