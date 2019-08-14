Рабинович защищал избирателей, голосовавших за русский язык, выступая на русском на подготовительном заседании ВР

На подготовительном заседании Верховной Рады народный депутат и сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович принципиально говорил на русском языке, защищая права русскоговорящих избирателей партии. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Новоизбранный народный депутат Вадим Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании депутатских групп Верховной Рады. Он принципиально говорил только на русском языке, защищая интересы и права русскоговорящих украинцев, проголосовавших за партию «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ».

В частности, взяв слово, Вадим Рабинович начал выступать на русском языке. На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы», – сказала она.

«Я хочу ответить представителю «Блока Порошенко»: в законах этого не сказано», – парировал Вадим Рабинович.

В свою очередь глава партии «Слуга народа», председательствующий на заседании группы Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Вадим Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке. Оппоненты не смогли дать ответ на вопрос парламентария.