Суд восстановил люстрированного Голомшу в должности заместителя Генпрокурора

Свое решение о возобновлении Голомши суд аргументировал тем, что он не занимал политическую должность.

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Такое решение принял скандально известный Окружной админсуд столицы. По мнению суда, при проведении люстрации вина Голомши не была доказана, а Генпрокуратура не предоставила доказательств того, что чиновник способствовал узурпации власти президентом-беглецом Януковичем.

Голомшу уволили по закону Украины “Об очистке власти“. Однако судьи Окружного админсуда считают, что в каждом случае люстрации должен быть соблюден “индивидуальный характер“. То есть вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае. Об этом говорится на сайте суда.

Свое решение о возобновлении Голомши суд аргументировал тем, что он не занимал политическую должность, и не доказана правомерность применения к нему процедур, предусмотренных законом о люстрации.

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Между тем в ГПУ еще не получили соответствующего решения суда и отметили, что будут его комментировать только после ознакомления. Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года. В апреле 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционным Судом законности отдельных положений люстрационного закона.

Сейчас должность первого заместителя Генпрокурора занимает Дмитрий Сторожук по квоте “Народного фронта“.

Стоит отметить, Николай Голомша – юрист и политик. Занимал должность первого заместителя генпрокурора с 27 февраля 2014 года. Является лидером политсилы “Патриот“.

Как сообщалось, экс-замгенпрокурора Голомша еще в ноябре 2014 года просил суд восстановить его в должности.

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