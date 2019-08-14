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"Я для вас царь и Бог": В Одессе судья обматерил полицейских

Комментариев: 10
Полицейские пытались вручить судье повестку к следователю из-за ДТП с его участием. В ответ мужчина их обматерил.

Видеозапись диалога судьи Пятого апелляционного админсуда Одессы Дмитрия Запорожана с патрульными полицейскими появилась в сети. Ролик опубликовали в Facebook участники ВО “Автомайдан“ Одесская ячейка в среду, 14 августа.

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Сообщается, что разговор, запечатленный на видео, состоялся в мае. Правоохранители пытались вручить судье повестку к следователю в связи с ДТП с его участием. Ранее мужчина “предпочитал“ не являться в следственное управление.

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается. В свою очередь полицейские ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика. Строго 18+

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Напомним, начальник патрульной полиции Зозуля снова оказался в центре скандала. Руководитель Управления патрульной полиции по Киеву произнес "пламенную" речь на корпоративе правоохранителей. 

 

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Теги: Одесса, полиция, судья, хамство, быдло, патрульная полиция
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Комментариев (10)
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Вспышка_Справа    14.08.2019, 18:21
Оценка:  -1
Вспышка_Справа
Всех назначенных при Вальцмане Рошеновиче, карманных "судей" надо сажать в СИЗО без возможности выхода под залог!
Alcoolique    14.08.2019, 18:19
Оценка:  0
Alcoolique
контрацептив использованный....
и,на всякий случай,МОДЕРАТОРЫ бигмира такие же ....
fkrfyfan    14.08.2019, 18:17
Оценка:  0
fkrfyfan
"Новая" полиция созданная властью хряка поросёнко, которая имеет максимальную поддержку и доверие населения
Woodbrother    14.08.2019, 18:18
Оценка:  -2
Woodbrother
У вас уже и Аваков хряк ? Не там вы своих родичей ищите.
Вспышка_Справа    14.08.2019, 18:17
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Вальцмановский прихвостень никак не поймет, что времена поменялись.
"Клоун" Зе засадит всем 23% дебилам, которым нравится "европейски", кроющий матом при женщинах и детях, Пэдя Вальцман, по самые гланды!
Вспышка_Справа    14.08.2019, 18:10
Оценка:  -2
Вспышка_Справа
Привык, что при Вальцмане все можно! Времена меняются, хряка только 23% дебилов избрали!
Noblesse_obliger    14.08.2019, 18:12
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Иди Пыне поцелуй ниже пупка,ДЛБ!!!
Вспышка_Справа    14.08.2019, 18:15
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Пыня, это кто? Твой активный любовник? Так ты ему сам и поцелуешь и отсосешь!
SergioS    14.08.2019, 17:49
Оценка:  +4
SergioS
И что, после этого "царя" не выкинут на мусорник? Вполне достоин.
Woodbrother    14.08.2019, 17:42
Оценка:  -1
Woodbrother
При ЗЕ вся плесень хипует. Почувстсовали массовую безнаказанность.
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