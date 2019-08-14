"Я для вас царь и Бог": В Одессе судья обматерил полицейских
Видеозапись диалога судьи Пятого апелляционного админсуда Одессы Дмитрия Запорожана с патрульными полицейскими появилась в сети. Ролик опубликовали в Facebook участники ВО “Автомайдан“ Одесская ячейка в среду, 14 августа.
Читай также: Скрыпин публично обматерил новый проект “Квартала”
Сообщается, что разговор, запечатленный на видео, состоялся в мае. Правоохранители пытались вручить судье повестку к следователю в связи с ДТП с его участием. Ранее мужчина “предпочитал“ не являться в следственное управление.
На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается. В свою очередь полицейские ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика. Строго 18+
Читай также: В Харькове женщина обматерила чернокожих студенов
Напомним, начальник патрульной полиции Зозуля снова оказался в центре скандала. Руководитель Управления патрульной полиции по Киеву произнес "пламенную" речь на корпоративе правоохранителей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
и,на всякий случай,МОДЕРАТОРЫ бигмира такие же ....
"Клоун" Зе засадит всем 23% дебилам, которым нравится "европейски", кроющий матом при женщинах и детях, Пэдя Вальцман, по самые гланды!