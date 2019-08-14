"Я для вас царь и Бог": В Одессе судья обматерил полицейских

Полицейские пытались вручить судье повестку к следователю из-за ДТП с его участием. В ответ мужчина их обматерил.

Видеозапись диалога судьи Пятого апелляционного админсуда Одессы Дмитрия Запорожана с патрульными полицейскими появилась в сети. Ролик опубликовали в Facebook участники ВО “Автомайдан“ Одесская ячейка в среду, 14 августа.

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Сообщается, что разговор, запечатленный на видео, состоялся в мае. Правоохранители пытались вручить судье повестку к следователю в связи с ДТП с его участием. Ранее мужчина “предпочитал“ не являться в следственное управление.

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается. В свою очередь полицейские ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика. Строго 18+

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Напомним, начальник патрульной полиции Зозуля снова оказался в центре скандала. Руководитель Управления патрульной полиции по Киеву произнес "пламенную" речь на корпоративе правоохранителей.

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