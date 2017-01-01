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В ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отдых во Франции

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Информация о личных тратах генпрокурора не документируется правоохранительным ведомством.
В ГПУ заверили, что Луценко про отпуск на работе не отчитывается
В ГПУ заверили, что Луценко про отпуск на работе не отчитывается
Facebook Юрия Луценко

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Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.

"Генпрокуратура как государственный орган не является распорядителем информации о потраченных Луценко средствах во время пребывания в отпуске", - говорится в ответе.

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ГПУ пояснила, что данная информация не является публичной, то есть такой, которая создана или задокументирована в ходе выполнения субъектами властных полномочий своих обязательств.

Напомним, ранее сообщалось, что Горбатюк пытается через суд отменить служебное расследование Луценко.

 

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Теги: Луценко, ГПУ, отпуск, Франция
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