До реализации Минска отношения ЕС и РФ не будут полноценными - Меркель
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До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.
“Минские договоренности необходимо реализовать. До тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели“, - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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По словам канцлера Германии, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.
Напомним, ранее Роман Бессмертный назвал Владимира Зеленского в его переговорах с Владимиром Путиным “мышью, которая доверилась коту“.
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