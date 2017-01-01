До реализации Минска отношения ЕС и РФ не будут полноценными - Меркель

В полной мере сотрудничество сложно будет осуществлять из-за ситуации на Донбассе, подчеркивает канцлер.

Меркель рассказала о причине напряженности между РФ и ЕС EPA/UPG

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До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Минские договоренности необходимо реализовать. До тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели“, - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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По словам канцлера Германии, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

Напомним, ранее Роман Бессмертный назвал Владимира Зеленского в его переговорах с Владимиром Путиным “мышью, которая доверилась коту“.

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