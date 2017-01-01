В Киеве экс-заключенный ограбил женщину-следователя и угрожал ее семье

Мужчина хотел таким образом отомстить следователю, которая посадила его за решетку.

В Киеве ранее осужденный за кражу мужчина угрожал семье женщины-следователя, которая вела его дело, и даже ограбил ее жилище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Сообщается, что женщина обратилась в Департамент внутренней безопасности с просьбой защитить ее от опасного преступника, дело которого она вела в качестве следователя.

Оказалось, что в январе этого года дело, фигурантом которого был ранее судимый житель Киева, направили в суд. Служители Фемиды назначили ему условный срок.

На следующий месяц 23-летний парень написал следователю смс с требованием оплатить ему 700 долларов “моральной компенсации”. Тогда же он ворвался в жилье женщины и украл ювелирные украшения стоимостью 14 тысяч гривен.

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В подъезде парень подкараулил следователя и сорвал с нее золотую цепочку и кулон, стоимостью 17 тысяч гривен.

Злоумышленник грабил жертву mvs.gov.ua

Отмечено, что злоумышленника задержали бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ, работники Киевского УДВБ НПУ, следователи столичной полиции, за процессуального руководство прокуратуры Киева. Мужчина был помещен в изолятор временного содержания. Готовится объявления подозрение ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно планируется внесение сведений по ст.186 (грабеж) УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине разоблачили крупную преступную группировку. Группировка под предводительством "воров в законе" действовала в пяти регионах на юге страны.

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