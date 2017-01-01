Оживленней всего будущие депутаты обсуждают размещение в зале ВР

При этом координатор подгруппы отрицает, что обсуждение проходит со ссорами.

В Раде пока не могут договориться о схеме рассадки депутатов в зале facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Члены подготовительной депутатской группы договорились в течение среды провести консультации и определиться по размещению депутатов в зале заседаний Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщил координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушаф, именно размещение депутатов в зале стало наиболее дискуссионным вопросом во время работы подгруппы.

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“По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки. Были оживленные дискуссии“, - отметил он.

“Договорились, что в течение сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и мы вернемся к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы“, - добавил Ионушаф.

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Он отрицает, что обсуждение рассадки депутатов сопровождалось спорами или ссорами. “Исходя из того градуса, который был на нашей встрече, я надеюсь, что очень скоро согласуем этот вопрос“, - сказал парламентарий.

Ионушаф также добавил, что вопрос размещения политических сил в зале заседаний Верховной Рады является “очень важным исторически“.

“Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет. Мы ожидали, что будет более эмоциональная встреча, а пока все происходило действительно конструктивно, учитывая позиции всех политических сил“, - отметил он.

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“Вопрос в том, что некоторые предложения являются новыми - мы получили их перед заседанием рабочей группы, поэтому для их обработки требуется время“, - уточнил координатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Стефанчук будет координировать подготовку первого заседания ВР. Ионушаф занимается организационными вопросами.

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