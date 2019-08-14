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У Ляшко и Гриценко конфискуют взносов на полмиллиона гривен

Комментариев: 1
Партии политиков получили незаконных взносы от двух физических лиц, чья вина доказана судом.
Партии Гриценко и Ляшко получили незаконные взносы
Партии Гриценко и Ляшко получили незаконные взносы
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В госбюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и Гражданской позиции. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В частности, постановлениями Херсонского и Винницкого горсудов признаны виновными в нарушении порядка предоставления взносов два физлица с привлечением их к админответственности в виде штрафа с конфискацией в госбюджет суммы взносов.

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Так, Херсонский горсуд признал физическое лицо, осуществившее два взносы по 99 тыс. грн в поддержку “Радикальной партии Олега Ляшко“ виновным. В государственный бюджет будет конфисковано 198 тыс. грн.

Винницкий горсуд признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением порядка предоставления взноса в поддержку политической партии “Гражданская позиция“. Взнос в размере 250 тыс. грн будет конфискован.

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Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий “Радикальная партия Олега Ляшко“ и “Гражданская позиция“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, какие партии получат госфинансирование после выборов Рады.

 

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Теги: Гриценко, Ляшко, Гражданская позиция, Радикальная партия, конфискация, НАПК
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Комментариев (1)
FPN    14.08.2019, 19:46
Оценка:  0
FPN
ПАРТИИ МОШЕННИКОВ!!!!
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