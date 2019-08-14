Мышь доверилась коту. Как Минск остался без Безсмертного

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безссмертного из ТКГ, при этом в ОП заверили, что доверяют команду Кучмы.

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“Хлебное перемирие”, о котором договаривались в Минске, сорвано. Теперь Украина будет формировать новую команду переговорщиков, говорят в Офисе президента, пишет Корреспондент.

В связи с этим, по версии Банковой, из состава переговорной группы выведен Роман Безсмертный.

При этом сам политик до этого публично критиковал внешнеполитические шаги президента Владимира Зеленского, и свое увольнение связывает именно с этим.

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Не сообщили лично

Безсмертный говорит, что об увольнении узнал из СМИ. “Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске”, - заявил политик.

Президент Владимир Зеленский назначил Безсмертного в трехстороннюю контактную группу 9 июля 2019 года, а отстранил – 13 августа.

За это время в Минске договорились об обмене пленными и осужденными, а также о начале перемирия с 21 июля. Оно предусматривало бессрочное прекращение огня на Донбассе и остановку минирования территорий.

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Впоследствии стало понятно, что “ЛНР“ и “ДНР“ условия перемирия не соблюдаются. 6 августа возле Павлополя Донецкой области в результате обстрелов погибли четверо украинских военных.

“Позиция не ко двору“

Безсмертный высказал мнение, что после гибели военных Владимиру Зеленскому следовало не звонить президенту РФ Владимиру Путину, а приостановить участие Украины в Минском процессе.

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“После событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина прекращает работу в Минском процессе до момента, пока не будет собран “нормандский формат“, - сказал он. Безсмертный связывает увольнение как раз с такими своими заявлениями.

“И теперь я просто для себя решение принял: когда я понимаю, что может быть дальше, я корректно - я никого не оскорблял - говорю, начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в Киеве, не надо звонить Путину, а надо действовать - и действовать достаточно резко, последовательно“, - объясняет свою позицию Безсмертный.

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“Очевидно, что такая позиция не ко двору, но тем более это право президента“, - говорит политик.

Он добавил, что относится к решению Зеленского об увольнении “абсолютно нормально“, ведь увольнять и назначать людей - это право президента.

“Я верю в желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, сейчас движется в ловушку. Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Зеленский в этом противостоянии сейчас выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышкой, а потом ее накажет за это “, - сказал Безсмертный.

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У Зе хвалят Кучму

В Офисе президента, комментируя увольнение Безсмертного, заявили, что глава государства делегировал организацию отстаивания позиций Украины на переговорах в Минске Леониду Кучме, и “под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минск “.

Кстати, Безсмертный и ранее критиковал Зеленского. Во время президентской кампании Бессмертный, который также баллотировался на пост президента, заявил, что его совет Зеленскому - “пойти и забрать все документы из ЦИК“.

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“Этот стыд мы еще долго и долго будем переживать с Зеленским. Допустить избрания подобного президента - это унизить нацию“, - заявил Безсмертный 22 марта 2019 года.

Напомним, ранее Роман Бессмертный заявил, что Владимир Зеленский просто не понимает мотиваций россиян.

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