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На Одесчине мужчина застрелил жену, а потом застрелился сам

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Соседи утверждают, что мужчина часто устраивала жене скандалы и беспочвенно ее ревновал, особенно после употребления алкоголя.

В райцентре Любашевка Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области в среду, 14 августа.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 7:30. Мужчина сообщила, что он нашел застреленными своих соседей-супругов.

На место прибыла оперативно-следственная группа. В частном жилом доме правоохранители обнаружили застреленной 38-летнюю хозяйку.

"Рядом с телом 46-летнего хозяина дома лежало предполагаемое орудие преступления - его охотничье ружье. По предварительным данным, мужчина, застрелив жену, выстрелил в себя", - сообщили в полиции.

 

 

При опросе соседей погибших супругов, правоохранители выяснили, что мужчина часто устраивал женщины скандалы из-за его безосновательной ревности. Скандалы происходили, когда супруг употреблял спиртные напитки.

По данным полиции, упомянутое охотничье ружье зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством.

"По фактам смерти супруги сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", - рассказали правоохранители.

Напомним, что ранее в Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой.

Также сообщалось, что во Львове арендатор убил владельца квартиры.

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Теги: самоубийство, полиция, убийство, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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