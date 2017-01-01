В МИД анонсировали новый этап борьбы за моряков

Украина, с началом нового политического сезона, начнет новый раунд борьбы за моряков, заключенных в России.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль анонсировала новый уровень борьбы за захваченных Россией украинских моряков. Об этом она рассказала в интервью BBC Украина, которое было опубликовано в среду, 14 августа.

Зеркаль отметила, что сейчас в России, прямо не выполняя решения Трибунала по морскому праву, пытаются "выполнить его так, как они хотят".

"Формула, которую они нам навязывают, неприемлема. Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, это во-первых, нонсенс, а во-вторых - унижение", - сказала она.

В то же время она отметила, что Украина привлекает всех своих партнеров для давления на Россию.

"Этот вопрос поднимается на всех встречах на высших ступенях. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Осаке, которая была между Путиным и Трампом. Конечно, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре", - сказала она.

Зеркаль также отметила, что с началом нового политического сезона для Украины тоже начнется новый уровень борьбы за моряков.

Обмен пленными. Прогресса снова нет

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам продлили арест на три месяца. В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с его материалами.

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