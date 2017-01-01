ГПУ просит отстранить главу Окружного админсуда

Высший совет правосудия рассмотрит запрос ГПУ на отстранение от работы трех судей, в числе которых - глава ОАСК.

Высший совет правосудия промят отстранить трех судей на время расследования Корреспондент.net

Генеральная прокуратура Украины попросила Высший совет правосудия временно отстранить трех судей Окружного админсуда Киева, которых привлекли к уголовной ответственности. Об этом в среду, 14 августа, сообщил пресс-центр Судебной власти Украины.

В ходатайстве заместителя генпрокурора речь идет о судьях ОАСК Павле Вовке, Игоре Погрибниченко и судье Суворовского районного суда Одессы Иване Шепитко.

Ходатайство ГПУ рассмотрят 20 августа в 10 утра.

Напомним, 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В тот же день сотрудники НАБУ и Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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