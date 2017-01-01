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ГПУ просит отстранить главу Окружного админсуда

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Высший совет правосудия рассмотрит запрос ГПУ на отстранение от работы трех судей, в числе которых - глава ОАСК.
Высший совет правосудия промят отстранить трех судей на время расследования
Высший совет правосудия промят отстранить трех судей на время расследования
Корреспондент.net

Генеральная прокуратура Украины попросила Высший совет правосудия временно отстранить трех судей Окружного админсуда Киева, которых привлекли к уголовной ответственности. Об этом в среду, 14 августа, сообщил пресс-центр Судебной власти Украины.

В ходатайстве заместителя генпрокурора речь идет о судьях ОАСК Павле Вовке, Игоре Погрибниченко и судье Суворовского районного суда Одессы Иване Шепитко.

Ходатайство ГПУ рассмотрят 20 августа в 10 утра.

Напомним, 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В тот же день сотрудники НАБУ и Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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Теги: суд, судья, ГПУ, Окружний адміністративний суд Києва, Высший совет правосудия
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Источник: korrespondent.net

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