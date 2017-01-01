Кабмин решил ликвидировать Госэкоинспекцию

Вместо ведомства планируют создать Государственную природоохранную службу. Так в Минэкологии собираются системно бороться с браконьерами и коррупционерами.

Кабинет министров ликвидирует Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее создадут Государственную природоохранную службу. Об этом сообщается на сайте Минэкологии в среду, 14 августа.

Решение приняли на заседании правительства 14 августа с целью улучшения системы надзора за экологическими правонарушениями.

"Точечные реагирования на экологические инциденты - точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой как кажется на первый взгляд", - отметил министр экологии Остап Семерак.

По его словам, важно изменить не только название, в первую очередь нужно привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение.

Ликвидация Государственной экоинспекции происходит в соответствии с утвержденной стратегией. В ее рамках правительство разработало законопроект о Государственной природоохранной службе, однако парламент не успел его рассмотреть.

Структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полная ликвидация 23 территориальных подразделений ГЭИ.

Напомним, ранее в Минэкологии заявили, что темпы потепления в Украине выше, чем в целом в мире.

Также сообщалось, что в Украине расширили заповедные территории.

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