Во Львовской области змеи массово нападают на людей

За медицинской помощью из-за укусов ядовитых змей 13 августа обратились четыре жителя Львовской области. В ГСЧС напомнили о необходимости придерживаться правил безопасности.

Четыре человека пострадали от укусов змей на Львовщине Фіртка

За прошедшие сутки, 13 августа, четыре человека были госпитализированы в Сколовской центральной районной больнице из-за укусов ядовитых змей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области в среду, 14 августа.

"13 августа в 14:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом - укус змеи правого голеностопного сустава, поступил мужчина, 1961 года рождения. Пострадавший - житель села Головецкое Сколовского района", - сказано в сообщении.

В тот же день в медицинское учреждение была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести женщина 1963 года, жительница села Должки Сколовского района. В 21:48 поступило сообщение о госпитализации жительницы села Кривое Сколовского района 1975 года рождения. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

А еще через час спасатели получили сообщение о том, что в больницу поступил мужчина 1959 года рождения, житель села Славское Сколовского района.

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области напомнили, что в местах, где можно встретить пресмыкающихся (высокая трава, кусты, лес), надо быть внимательными. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

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