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Пинчука вызывают на допрос в ГПУ

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Допрос бизнесмена, по данным СМИ, связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтера" Партии регионов.
Виктора Пинчука ждут в Генпрокуратуре
Виктора Пинчука ждут в Генпрокуратуре
Getty Images (архив)

Украинского предпринимателя, миллиардера и мецената, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы, Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генпрокуратуру. Соответствующую повестку обнародовали на сайте ГПУ.

Отмечается, что Пинчука ждут в Генеральной прокуратуре 27 августа на 11:00.

 "Пинчук Виктор Михайлович, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11 час. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 322 (тел. 200-71-36) для проведения процессуальных действий с вашим участием, в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42016000000002148 от 19.08.2016", - говорится в повестке.

По данным СМИ допрос Пинчука связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтера" Партии регионов.

Ранее СМИ сообщали, что Аваков и Гройсман тайно встретились с Пинчуком. Встреча, по жанным журналистов, проходила в усадьбе бизнесмена.

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Теги: Пинчук, ГПУ, расследование, допрос, повестка
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Источник: korrespondent.net

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