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В МИД оценили возможность введения визового режима с РФ

Комментариев: 2
Для реализации возможного решения о введении визового режима с Россией Украина должна будет в разы увеличить количество своего персонала в консульствах.
МИД Украины
МИД Украины
zn.ua

Если Украина примет решение о введении визового режима с Россией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации. Об этом в среду, 14 августа, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью Интерфакс Украина.

"Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал Заяц.

При этом он отметил, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал и дежурных комендантов.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся", - оценил дипломат.

По его словам, Украина должна будет в разы увеличивать штат персонала в консульских учреждениях в России.

Визовый визг: быть или не быть визам с РФ

Ранее сообщалось, что согласно опросу, большинство украинцев против введения визового режима с Россией.

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, Визы, визовый режим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    14.08.2019, 21:32
Оценка:  0
fkrfyfan
Соответственно пусть сразу и оценят введения визового режима Россией с украиной
Туземун    14.08.2019, 21:21
Оценка:  -1
Туземун
Ukraine is a fucking country......
Колишній-східняк    14.08.2019, 21:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Іt іs muсh bеtter tо bе fuckіng thаn fuсked.
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