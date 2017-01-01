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Слишком мягко. Как Квартал шутит над Зеленским

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Квартал 95 впервые провел концерт с комиком Юрием Великим, который изображает на сцене действующего президента. Без шуток о Зеленском, естественно, не обошлось.
Зеленский уже не выступает, но дело его живет
Зеленский уже не выступает, но дело его живет

На сцене от Владимира Зеленского доставалось всем украинским политикам. Теперь Зеленский сам политик, Вечерний Квартал продолжает шутить о политиках, о Зеленском в том числе. Даже нового актера специально для этого ждали.

Вот только все шутки про Зеленского получаются пока слишком комплементарными.

Не по девочкам

Владимир Зеленский в исполнении комика Юрия Великого впервые был показан на концерте студии Квартал 95 на Морском вокзале в Одессе во вторник, 13 августа. В эфир шоу выйдет 24 августа.

Концерт начался со сценки, в которой Евгений Кошевой в образе мэра Киева Виталия Кличко с ногой в вазоне с деревом поздравляет Великого в образе Зеленского с новосельем.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Кошевой в роли Кличко. "Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе позволить и Одессу", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента.

"Нынешний президент вообще не "по девчатам". Он сейчас в основном "по таможенникам", полиции, всякое такое", – вот так шутят о Зеленском.

Юмористы также обыграли встречу Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Персонаж Зеленского говорит, что когда волнуется, то начинает шутить. На что Елена Кравец в образе канцлера Германии отвечает: "Как в Квартале?" Зеленский уточняет, что "в Квартале он сначала шутил, а потом волновался". Теперь-то беспокоится за свои шутки Кварталу не придётся. Интересно, Зеленский сценарии проверяет?

Богдан

Обыграл Квартал и взаимоотношения Зеленского с главой своего Офиса Андреем Богданом. Особенно постоянные подсказывания главы ОП президенту.

Александр Пикалов спел песню "Я буду всегда с тобой" под демонстрацию совместных фото президента и главы его Офиса.

Также была поставлена сцена, в которой спародировали Богдана, который постоянно следует за Зеленским и нашептывает ему что-то на ухо.

Кто играет Зеленского

Зеленского в Квартале изображает Юрий Великий, который ранее был участником дуэта Братья Шумахеры. В своих шоу он неоднократно пародировал как пятого президента Петра Порошенко, так и его предшественника Виктора Януковича, а также других украинских политиков.

Большой перед концертом отмечал, что это очень почетно и очень большая ответственность – играть Зеленского, но это будет не его единственная деятельность на сцене Квартала.

"Я не могу шутить обидно, как минимум потому, что это президент страны, в которой я живу. Во-вторых, я знаю этого человека лично, и в определенной степени мое становление проходило с его участием. Собственно говоря, он был моим творческим наставником. Потому что многим вещам мы научились, работая в Квартале 95, получили там достаточно большой творческое развитие", - так Большой высказывался о Зеленском. Собственно, тут полностью и раскрывается то, как про Зеленского шутят в Квартале. О его предшественниках во главе государства там почему-то обидно шутить могли.

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Теги: юмор, 95 квартал, Владимир Зеленский, «Студия Квартал-95», «Вечерний квартал»
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Источник: korrespondent.net

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