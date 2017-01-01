Слишком мягко. Как Квартал шутит над Зеленским

Квартал 95 впервые провел концерт с комиком Юрием Великим, который изображает на сцене действующего президента. Без шуток о Зеленском, естественно, не обошлось.

Зеленский уже не выступает, но дело его живет

На сцене от Владимира Зеленского доставалось всем украинским политикам. Теперь Зеленский сам политик, Вечерний Квартал продолжает шутить о политиках, о Зеленском в том числе. Даже нового актера специально для этого ждали.

Вот только все шутки про Зеленского получаются пока слишком комплементарными.

Не по девочкам

Владимир Зеленский в исполнении комика Юрия Великого впервые был показан на концерте студии Квартал 95 на Морском вокзале в Одессе во вторник, 13 августа. В эфир шоу выйдет 24 августа.

Концерт начался со сценки, в которой Евгений Кошевой в образе мэра Киева Виталия Кличко с ногой в вазоне с деревом поздравляет Великого в образе Зеленского с новосельем.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Кошевой в роли Кличко. "Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе позволить и Одессу", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента.

Концерт студії «Квартал 95» в оновленому складі pic.twitter.com/2TgP13H1er — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

"Нынешний президент вообще не "по девчатам". Он сейчас в основном "по таможенникам", полиции, всякое такое", – вот так шутят о Зеленском.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

Юмористы также обыграли встречу Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Персонаж Зеленского говорит, что когда волнуется, то начинает шутить. На что Елена Кравец в образе канцлера Германии отвечает: "Как в Квартале?" Зеленский уточняет, что "в Квартале он сначала шутил, а потом волновался". Теперь-то беспокоится за свои шутки Кварталу не придётся. Интересно, Зеленский сценарии проверяет?

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

Богдан

Обыграл Квартал и взаимоотношения Зеленского с главой своего Офиса Андреем Богданом. Особенно постоянные подсказывания главы ОП президенту.

Александр Пикалов спел песню "Я буду всегда с тобой" под демонстрацию совместных фото президента и главы его Офиса.

Также была поставлена сцена, в которой спародировали Богдана, который постоянно следует за Зеленским и нашептывает ему что-то на ухо.

Кто играет Зеленского

Зеленского в Квартале изображает Юрий Великий, который ранее был участником дуэта Братья Шумахеры. В своих шоу он неоднократно пародировал как пятого президента Петра Порошенко, так и его предшественника Виктора Януковича, а также других украинских политиков.

Большой перед концертом отмечал, что это очень почетно и очень большая ответственность – играть Зеленского, но это будет не его единственная деятельность на сцене Квартала.

"Я не могу шутить обидно, как минимум потому, что это президент страны, в которой я живу. Во-вторых, я знаю этого человека лично, и в определенной степени мое становление проходило с его участием. Собственно говоря, он был моим творческим наставником. Потому что многим вещам мы научились, работая в Квартале 95, получили там достаточно большой творческое развитие", - так Большой высказывался о Зеленском. Собственно, тут полностью и раскрывается то, как про Зеленского шутят в Квартале. О его предшественниках во главе государства там почему-то обидно шутить могли.