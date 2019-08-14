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Курс гривны к доллару не устраивает Минфин

Комментариев: 2
Неточные прогнозы относительно курса гривны к доллару влияют на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса, заявили в Минфине.
Маркарова пожаловалась на укрепление гривны
Маркарова пожаловалась на укрепление гривны
Пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины направило в Национальный банк запросы относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы. Об этом министр Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook в среду, 14 августа.

Министр напомнила, что в мае правительство утвердило макропрогноз на три года и он и является базой для проекта госбюджета на 2020 год. Однако, учитывая результат 7 месяцев 2019 года, очевидно укрепления гривны.

"Потому что в то время как украинский бизнес/компании-экспортеры сетуют на усиление гривны, что влияет на их конкурентоспособность, для Минфина главное чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе", - написала Маркарова.

Министр хочет упредить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс из прогноза был стабильно выше фактического, "и как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса".

Напомним, что ранее в Минфине заявили, что проект госбюджета-2020 находится на финальной стадии.

Также Минфин сообщал, что Украина готова к пиковым выплатам по госдолгам.

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Теги: Минфин, курс валют, курс гривны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Перимаглиаднака    14.08.2019, 21:48
Оценка:  0
Перимаглиаднака
Что-то не дешевеют товары и услуги.А ведь инострагнная валюта дешевеет.А ведь когда эти товары и услуги дорожали кивали на рост валюты...Страна дебиловбля!
KREMLIN_DEVIL    14.08.2019, 22:50
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Если закупали товар по курсу 28, а сейчас не могут продать, то как будет меняться цена? - НИКАК!
Новый товар может быть дешевле.
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