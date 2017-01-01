Кандидат Борис Приходько в округе №210 нагнал "титушок" на избирательный участок - СМИ

В округе №210 кандидат Борис Приходько с помощью "титушок" срывает результаты выборов. Об этом стало известно из видео, которое распространили местные активисты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В селе Часновцы на Черниговщине участковая избирательная комиссия (находится в гериатрическом пансионате - ред.) окружена вооруженными "титушками".

"В помещении участковой избирательной комиссии находится более 10 автомобилей с вооруженными молодчиками. Они требуют выполнить решение Черниговского окружного административного суда и признать недействительным результаты голосования на избирательном участке. Ночью угрожали представителям общественности, которые забаррикадировались на участке, щелкали затворами и требовали "убираться отсюда". Вчера исчез, и есть основания полагать что это похищение, сельский староста Дмитрий Рак", - говорится в заявлении активистов.

По их словам, "титушки" Приходько окружили дом директора гериатрического пансионата и мешают поехать на суд.

"Штаб кандидата Бориса Приходько окружил здания гериатрического пансионата и дом Николая Шапки - директора этого учреждения. Последний, боясь угроз, не может попасть на заседание Шестого административного суда, где сегодня слушать апелляцию по решению признать результаты голосования на участке. Также в Киеве под зданием суда митинг - граждане возмущены попыткой повлиять на выбор граждан через суд, лишив права голоса людей с инвалидностью. Результат на этом участке является неудачным для Приходько. Если голоса признают действительными, он окончательно проиграет", - продолжают активисты.

Напомним, что округ №210 в Черниговской области - единственный, где не объявлен результат. Хотя победителем стал самовыдвиженец Сергей Коровченко, но кандидат Борис Приходько заявил о фальсификации результатов. Голоса пересчитали и с разницей в 98 голосов по- прежнему побеждает Коровченко. Сейчас ЦИК ждет решения заседания Апелляционного суда.

"Отменить результаты голосования требует кандидат Борис Приходько - один из "кошельков" донецкого клана, который с 2012 года и вплоть до победы Революции достоинства был первым заместителем главы Нацбанка. Недовольный проигрышем "регионал" потребовал пересчета голосов на 33 участках округа и добился своего. Или, скорее, "порешал" в суде относительно соответствующего решения. Но не тут-то было. Повторный пересчет показал - Коровченко все равно выиграл выборы", - считают активисты.