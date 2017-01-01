Потерялся на пять дней: в Карпатах спасли 90-летнего мужчину

Мужчина ушел из дома еще 10 августа. Его обнаружили местные жители в лесу, в трех километрах от села, где он проживает.

90-летнего мужчину нашли в лесу: он потерялся на 5 дней zk.dsns.gov.ua

Спасатели Закарпатского горного поисково-спасательного отделения вместе с лесниками и местными жителями нашли заблудившегося 90-летнего мужчину из села Розтоки Раховского района, который ушел из дома еще 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области в среду, 14 августа.

Сообщение об исчезновении пожилого мужчины поступило в ГСЧС от полиции 12 августа. Его искали два дня, но безрезультатно. Утром, 14 августа, поиски пропавшего продолжились.

В 10:20 спасателям позвонили местные жители и сообщили, что в лесу в трех километрах от села они нашли дедушку. Он был очень истощен и самостоятельно передвигаться не мог.

Прибывшие на место горные спасатели оказали пострадавшему первую помощь: прежде всего укутали дедушку в термоодеяло и напоили горячим чаем. А дальше транспортировали в село Розтоки и передали под опеку медикам.

Напомним, что ранее в Карпатах спасли туристок из Германии.

Также сообщалось, что в Карпатах нашли тело жителя Закарпатья.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet