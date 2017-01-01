В Черкасской области горит свалка

Спасатели тушат пожар уже почти сутки. Огонь уничтожил мусор на площади 2,7 гектара. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В Черкасской области почти сутки спасатели тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 14 августа.

"13 августа в 14:53 сотрудники ГСЧС получили сообщение о том, что в административных границах Вергуновского сельского совета, на полигоне твердых бытовых отходов возник пожар. С помощью квадрокоптера, спасатели второго пожарно-спасательного отряда города Черкассы провели аэроразведку. Благодаря проведенной работе и правильному расположению сил и средств удалось предотвратить распространение огня на лесной массив ", - сказано в сообщении.

Известно, что огнем уничтожено мусор на площади 2,7 гектара. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что ранее в Киеве произошел пожар в торговом центре Квадрат.

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