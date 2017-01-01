ГПУ задержала Юрия Грымчака

Дома у замминистра по вопросам временно оккупированных территорий проводят обыски НАБУ и СБУ.

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводят обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает Интерфакс-Украина в среду, 14 августа.

"У Грымчака проводятся следственные действия, обыск", - сказали в пресс-службе. При этом в СБУ не уточнили подробностей.

В свою очередь жена Юрия Грымчака Юлия на своей странице в Facebook написала: "Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи".

Позже в НАБУ сообщили подробности задержания. Бюро задержало Грысчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки - они были задержаны "на горячем" во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

"Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл США", - сказано в сообщении НАБУ.

Напомним, что ранее в МинВОТ заявили, что Украина сможет отследить получение паспортов РФ.

Также сообщалось, что в Кабмине хотят лишать гражданства за паспорта РФ.

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