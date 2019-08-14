Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МинВОТ отреагировали на задержание Грымчака

Комментариев: 0
Задержание заместителя министра не связано с его профессиональной деятельностью, подчеркнули в ведомстве.
В МинВОТ прокомментировали задержание Юрия Грымчака
В МинВОТ прокомментировали задержание Юрия Грымчака
radiosvoboda.org
 
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом пресс-служба МинВОТ сообщила в среду, 14 августа, в Twitter.
 
"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - отметили в министерстве.
 
Кроме того, в МинВОТ подчеркнули, что сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра "не являются корректными", поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.
 
"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 14 августа СБУ и НАБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более миллиона долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: министерство, задержание, МинВОТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь