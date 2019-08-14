В МинВОТ отреагировали на задержание Грымчака

Задержание заместителя министра не связано с его профессиональной деятельностью, подчеркнули в ведомстве.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом пресс-служба МинВОТ сообщила в среду, 14 августа, в Twitter.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - отметили в министерстве.

Кроме того, в МинВОТ подчеркнули, что сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра "не являются корректными", поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.

"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - указали в ведомстве.

Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника Міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника Міністра".

Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ — МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019

Ранее сообщалось, что 14 августа СБУ и НАБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более миллиона долларов.

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