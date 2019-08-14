В МинВОТ отреагировали на задержание Грымчака
Задержание заместителя министра не связано с его профессиональной деятельностью, подчеркнули в ведомстве.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Об этом пресс-служба МинВОТ сообщила в среду, 14 августа, в Twitter.
"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - отметили в министерстве.
Кроме того, в МинВОТ подчеркнули, что сообщения в СМИ о задержании помощника заместителя министра "не являются корректными", поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.
"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - указали в ведомстве.
Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника Міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника Міністра".— МТОТ (@mtot_gov_ua) August 14, 2019
Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ
Ранее сообщалось, что 14 августа СБУ и НАБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более миллиона долларов.
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