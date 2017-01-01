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Грымчак и его помощник требовали взятку - Луценко

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Генпрокурор подтвердил задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры. Об этом он написал в Facebook 14 августа.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долларов моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. Негласные следственные действия свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений" - указал Луценко.

Ранее стало известно, что СБУ и НАБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более миллиона долларов.

В МинВОТ подчеркнули, что ситуация с замминистра не связана с деятельностью ведомства и исполнением им должностных обязанностей.

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Теги: Луценко, взятка, задержание, Юрий Луценко, МинВОТ
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Источник: korrespondent.net

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