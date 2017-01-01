Итоги 14 августа: Задержание Грымчака и вопрос Кличко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Замминистра подозревают в вымогательстве; Кабмин отказался рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Замминистра Юрия Грымчака задержали на взятке

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, а также его помощника.

Отмечается, что задержанных подозревают в вымогательстве взятки в размере 1,1 миллиона долларов.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов.

В МинВОТ подчеркнули, что ситуация с замминистра не связана с деятельностью ведомства и исполнением им должностных обязанностей.

Суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений

Апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в смертельном ДТП. Защита просила условный срок, ведь “все нарушали”.

Таким образом, водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получили по десять лет лишения свободы. Также их обязали выплатить по 500 тысяч гривен компенсации семьям потерпевших.

УАПЦ прекратила существование в Украине

В Украине прекратила существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Она официально присоединилась к религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ).

В Раде прошло второе подготовительное заседание

В Верховной Раде состоялось второе подготовительное заседание сессии нового парламента.

Как рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас (Слуга народа), на нем рассматривали три вопроса: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

Наиболее дискуссионным стал вопрос размещения народных избранников в зале парламента.

В Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко

Правительство Украины приняло решение не рассматривать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА будет рассматривать новое правительство.