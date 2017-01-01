На западе обещают грозы и шквалы, на востоке и юге - жару

Жаркая погода также будет в центральных регионах, а вот в Житомирской области пройдет гроза.

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15 августа в Украине дожди и грозы обещают на западе страны и частично - на севере и в центре. В основном центре, на востоке и на юге будет без осадков, хоть и местами облачно. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Грозы обещают в Волынской, Житомирской и Винницкой области. В Закарпатье, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях пройдут сильные дожди. Температуру воздуха днем на западе страны обещают +18-+21. Ночью будет +13-+17.

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В центре днем обещают от+24 до +32. Ночью будет от +16 до +19. В северных регионах температура днем будет от +19-+21 в Житомирской области до +29-+31 в Сумской. Ночью температура опустится до +14-+18.

На востоке обещают жару - +30-+32 днем и теплую ночь - воздух прогреется до +17-+19. Что касается юга, там также будет жарко. Днем температура поднимется до +28-+31, ночью опустится до +17-+19.

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В Киеве сегодня не будет осадков. Обещают днем +24-+26, ночью - +16-+18. В Крыму обещают + 29-+31 днем и +17-+19 ночью.

Напомним, вчера из-за непогоды ветер сорвал кровлю с 9 школ и десятков жилых домов.

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