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Нацинвестрада Арахамии проработала 2 месяца с "нулевой" продуктивностью

Комментариев: 4
В Офисе президента не знают, чем два месяца занимался Национальный инвестсовет под руководством Арахамии.
Нацинвестрада Арахамии проработала 2 месяца с "нулевой" продуктивностью
Facebook/David Braun

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В Офисе президента Украины затрудняются назвать результаты работы Национального инвестиционного совета с 24 июня 2019 года, когда его секретарем был назначен известный волонтер Давид Арахамия.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Украинских новостей.

В запросе журналисты поинтересовались, сколько заседаний Национального инвестсовета было проведено за этот период, какие другие мероприятия проводились и какие документы были подготовлены или утверждены, а также сколько проектов было рассмотрено, и какой объем инвестиций был привлечен при содействии совета.

“В период с 24 июня по 7 августа заседания Национального инвестиционного совета не проводились“, - говорится в ответе ОПУ.

После своего назначения секретарем Национального инвестиционного совета Арахамия заявил, что Украина может минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. “Получил задание от президента сделать этот процесс как можно быстрее“, - заявил тогда Арахамия.

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Давид Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster и основателем волонтёрской организации “Народный проект“. С 2014 года работал уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины, куратором “волонтерского десанта“ - группы волонтеров, которые начали работать в Минобороны.

На последних парламентских выборах шел под №4 партии “Слуга народа“ и получил мандат народного депутата. Называется одним из наиболее вероятных кандидатов на главу президентской фракции в парламенте.

Как сообщалось, 6 августа будущий народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у политсилы есть шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра. 

14 августа Пинчука вызывают на допрос в ГПУ.

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Теги: Давид Арахамия, Офис президента, Национальный инвестиционный совет
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Комментариев (4)
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funtik1990    15.08.2019, 10:28
Оценка:  0
funtik1990
Ну так если нехера недалют, гоните его нахер.
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 10:13
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это ещё один грузинский "законник"? Надо ещё армян рекрутировать - они более вороватые, чем грузины. И президент-еврей - во главе. Отличная команда!
asfd0    15.08.2019, 10:04
Оценка:  0
asfd0
В Украине бешаный спрос на всякого рода проходимцев и аферистов.
KREMLIN_DEVIL    15.08.2019, 10:04
Оценка:  +1
KREMLIN_DEVIL
А как же "реки" инвестиций в Украину? Как такое можно не заметить!
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