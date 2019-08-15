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МИД предложит депутатам пройти школу дипломатов

Комментариев: 10
Курс обучения готовится для того, чтобы рассказать новым нардепам о специфике работы дипслужбы.
Новым депутатам предложат поучиться дипломатии
Новым депутатам предложат поучиться дипломатии
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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МИД хочет предложить нардепам - будущим членам комитета ВР по иностранным делам курс обучения. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс", - рассказал Заяц.

Госсекретарь уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

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"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях", - пояснил он.

Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, пояснил дипломат. При этом он отметил, что содержательная часть курса только разрабатывается.

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Заяц также позитивно оценил идею о том, чтобы дипломат Богдан Яременко ("Слуга народа") возглавил комитет ВР по иностранным делам.

"Если он будет избран председателем комитета по иностранным делам, с моей точки зрения, это будет очень хороший шаг, поскольку этот профильный для нас комитет возглавит коллега, работавший и в аппарате, и за рубежом, знающий, как работает дипслужба", - считает Заяц.

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При этом он уточнил, что за последнее время уже несколько раз встречался с Яременко.

Напомним, ранее в Трускавце определились с главами фракции и комитетов от "Слуги народа".

 

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Теги: Слуга народа, Рада, депутаты, обучение, МИД, дипломатия
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Комментариев (10)
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asfd0    15.08.2019, 10:57
Оценка:  -1
asfd0
Климкинцы будут делиться опытом как за 5 лет перес_раться со всеми соседями?
Хитрый-Лис    15.08.2019, 11:06
Оценка:  0
Хитрый-Лис
А соседи это Кто? Лаптеногие из за поребрика?
asfd0    15.08.2019, 11:14
Оценка:  0
asfd0
Кастрюля не жмёт?
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 10:57
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Школа дипломатов им. Дещицы? Излишне. Депутаты и так умеют сквернословить!
Кстати! Что там с нашумевшим законом о дематюкации?
Nikolas_Adver    15.08.2019, 10:46
Оценка:  0
Nikolas_Adver
войсковая разведка предложила пройти депутатам КМБ и "тропу разведчика". чтоб рожи не были такими довольными и жизнь медом не казалась))))
Letohradek    15.08.2019, 10:35
Оценка:  -3
Letohradek
Зэбилы, вы для этого привели к власти охрыпшую крысу, что бы костюмерши, фотографы и поломойки, управляли нашей страной?
asfd0    15.08.2019, 10:54
Оценка:  0
asfd0
Поживём увидим. Хуже чем при режиме барыги порошенко точно не будет.
Letohradek    15.08.2019, 11:01
Оценка:  -1
Letohradek
Ты это серьезно? С дилетантами может быть лучше, чем с профи? Любопытно, ты ходишь к дипломированному стоматологу или к аматору??
asfd0    15.08.2019, 11:07
Оценка:  -1
asfd0
К сожалению профей от предыдущей власти осталось предостаточно, так что ты рано расстраиваешься.
Letohradek    15.08.2019, 11:12
Оценка:  0
Letohradek
Во как?! ) А как же слоган охрыпшей крысы, о том, что власть будет исключительно из новых лиц? А новые, как сейчас видим, далеки от политики и экономики. Подобные тебе, ввергают страну в хаос!
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