МИД предложит депутатам пройти школу дипломатов

Курс обучения готовится для того, чтобы рассказать новым нардепам о специфике работы дипслужбы.

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МИД хочет предложить нардепам - будущим членам комитета ВР по иностранным делам курс обучения. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс", - рассказал Заяц.

Госсекретарь уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

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"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях", - пояснил он.

Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, пояснил дипломат. При этом он отметил, что содержательная часть курса только разрабатывается.

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Заяц также позитивно оценил идею о том, чтобы дипломат Богдан Яременко ("Слуга народа") возглавил комитет ВР по иностранным делам.

"Если он будет избран председателем комитета по иностранным делам, с моей точки зрения, это будет очень хороший шаг, поскольку этот профильный для нас комитет возглавит коллега, работавший и в аппарате, и за рубежом, знающий, как работает дипслужба", - считает Заяц.

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При этом он уточнил, что за последнее время уже несколько раз встречался с Яременко.

Напомним, ранее в Трускавце определились с главами фракции и комитетов от "Слуги народа".

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