Другой формат: Визит Зеленского в США готовит ОП, а не МИД

Визит президента в Вашингтон почти согласован, но подробностей не раскрывают.

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Визит президента Владимира Зеленского в США практически согласован. Об этом заявила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью BBC.

При этом Зеркаль не раскрыла подробностей будущего визита - в частности, будет это полноценная встреча с Дональдом Трампом или общение в кулуарах Генассамблеи ООН. Замглавы МИД пояснила, что организацией и согласованием визита занимается Офис президента.

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Также она заверила, что отношения МИД и Офиса президента наладились и координация происходит постоянно. Как последний пример она привела визит Зеленского в Турцию. “И посольство, и МИД - все сотрудничали с Офисом президента“, - заверила Зеркаль.

Комментируя отсутствие конкретики в комментариях ОП после этого визита и недоразумение с подписанием итогового совместного заявления после встречи с патриархом Варфоломеем, она заявила: “Возможно, нам всем надо привыкать к новому формату. Он просто другой“.

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Напомним, в конце июля спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер допустил визит Дональда Трампа в Украину. Ранее он также рассказал о важности встречи Трампа с Зеленским.

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