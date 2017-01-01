Верховный суд проверит конституционность парламентских выборов

Инициатором производства стал винничанин.

Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Винницы Сергея Щетинина о признании внеочередных парламентских выборов неконституционными. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской правозащитной группы.

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Сообщается, что первый раз иск истца Кассационная административная палата в составе Верховного Суда отказалась принять, но мужчина обжаловал решение. Между тем, Большая Палата Верховного Суда всего за восемь с половиной часов приняла решение открыть производство по иску Щетинина. Стоит отметить, что пока точное решение суда не обнародовано.

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Щетинин заявил, что Конституционный Суд, принимая решение о признании указа президента [Зеленского] о роспуске Верховной Рады и проведении 21-го июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая находится в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требует Основной закон.

Таким образом истец заявил, что выборы, которые состоялись 21 июля, грубо нарушили право каждого гражданина на свободное волеизъявление.

Представитель Щетинина отметил, что судьи были поражены четкостью аргументов, изложенных в иске.

Напомним, новая Рада должна приступить к работе не позднее начала сентября. По подсчетам аппарата ВР, депутаты могут собраться и раньше осени.

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