Епифаний объяснил роль интернета и гаджетов для церкви

Настоятель ПЦУ прокомментировал роль гаджетов и интернета для общества и церкви.

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что старается сделать все, чтоб “наша Церковь была открытой, современной и доступной для всех верующих”. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Также Епифаний отметил важность интернета и гаджетов для верующих, но все зависит от того, с какой целью пользоваться благами цивилизации.

Современный мир живет в бешеном темпе, настоящее невозможно представить без информационных технологий, интернета, современных коммуникаций и т.д. Они призваны помогать нам развиваться, узнавать больше, видеть шире, слышать подробнее, анализировать, а значит, мы не должны пренебрегать такими возможностями. Однако мы должны различать: что является главным, а что – производным, что является содержанием, а что - формой, что является целью, а что - средством ее достижения. Поэтому не компьютер важен, а то, что с его помощью можно сделать, не телефон, а то, что с его помощью можно сказать, не интернет, а то, что через него можно донести, - объяснил митрополит.

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По его словам, сейчас ПЦУ стремится стать открытой не только для тех, кто посещает храм, но и для тех, кто не имеет такой возможности. Для этого церковь активно ведет страницы в социальных сетях и заполняет сайт максимально полезной для верующих информацией.

Напомним, в крестном ходе ПЦУ было до 15 тыс. верующих, а в шествии с Филаретом около 300. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей.

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