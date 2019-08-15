Только Путин может закончить войну, но важно, что Зеленский ему звонит - Тейлор

Поверенный в делах США уверен, что сейчас ситуация на Донбассе сдвинулась с мертвой точки.

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Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал в интервью Европейской правде, что думает о шагах Владимира Зеленского в направлении мира на Донбассе, поведении Владимира Путина и перспективах новой власти в целом.

Мы собрали самое интересное из интервью дипломата.

О будущей встрече Трампа и Зеленского:

“В последующие недели будет возможность для этого в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе. К тому же, вы слышали, как на прошлой неделе президент Трамп хорошо отозвался о президенте Зеленском”.

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“В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать “Hello!“ друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями”.

“Настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов”.

“Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче”.

О влиянии Игоря Коломойского на новую власть:

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“Лично я этого не вижу. Мне неизвестно о каком-либо признаке того, что любое из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского”.

“Это не означает, что такое влияние исключено - оно вполне может появиться. В конце концов, вы можете знать больше меня, у вас может быть информация о каких-то рычагах, но пока я говорю о том, что наблюдаю. И я этого еще не заметил”.

Что может сподвигнуть Трампа приехать в Киев:

“Вопросов, касающихся Украины и важны для США - достаточно. В Украине продолжается война. Война, вызванная россиянами. Сигнализировать о поддержке Украины в этих условиях - важная вещь. Если будет избран путь сделать это с помощью визита - это будет хорошее решение”.

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О движении в НАТО:

“Движение в НАТО - это прежде всего решение Украины. С вашей стороны есть сигнал о таком желании: это украинская Конституция, которая говорит, что членство в НАТО и в ЕС является целью вашего государства”.

О кадровых назначениях в Украине:

“Не наше дело советовать Украине, кого назначать, а кого увольнять. Мы недостаточно умны для этого, ведь украинцы способны значительно лучше меня увидеть и понять прошлое и будущее конкретного человека”.

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О работе Зеленского по ситуации на Донбассе

“Да да! Я уже увидел ряд изменений! И они положительные. Например, президент Зеленский и его команда изменили подход к тому, как надо относиться к украинцам, оказавшихся на оккупированных территориях”.

“Другой пример - перемирие. Я вижу, что Зеленский пытается его сохранить даже несмотря на нападение на прошлой неделе, когда погибли четверо морских пехотинцев. Ведь это нападение могло положить конец перемирию”.

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“Другой пример, где удалось избежать эскалации - задержание российского танкера. Украина тогда, арестовав судно, отпустила российский экипаж”.

Может ли Украина остановить войну на Донбассе:

“Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но важно, и отлично - то, что в моменты обострений президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты”.

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“Сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива. Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость”.

“Путин способен остановить эту войну хоть завтра. Он может просто сказать так называемым “ЛНР“ и “ДНР“, чтобы те остановились. Он может забрать из Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение - и все”.

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“Я не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции. И я верю, что из-за этого давления Путин может принять то решение о Донбасса, о котором я говорю”.

О возвращении Крыма:

“Вопрос Крыму для нас очень важен и, как вы знаете, госсекретарь Майк Помпео прошлым летом принял Крымскую декларацию, в которой очень четко сказано, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма”.

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“Там говорится, что жесткая политика санкций - действовать так долго, пока Россия будет оставаться в Крыму. Поэтому важно, что мы сохраняем это давление.

Напомним, ранее Уильям Тейлор уже заявлял, что Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну.

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