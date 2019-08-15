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Возле Офиса президента провалился асфальт

Комментариев: 1
Инцидент произошел из-за проблем с коммуникациями.
Всю дорогу перекрывать не стали
Всю дорогу перекрывать не стали
facebook.com/kiev.informator.ua

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В Киеве на улице Лютеранской, 15 августа около 7:00 возле здания Офиса президента, из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт.

Об этом “Українським Новинам“ сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации “Киевавтодор“.

“Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают“, - сообщила она.

Стоит отметить, что всю дорогу перекрывать не стали.

Как сообщалось 15 августа, канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга.

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Теги: асфальт, дорога, Киев
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    15.08.2019, 11:50
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА УКРОПНОМ КУИВЕ ИЗНОС ТРУБОПРОВОДОВ И КАНАЛИЗАЦИИ ДОСТИГ 90
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