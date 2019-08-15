Возле Офиса президента провалился асфальт

Инцидент произошел из-за проблем с коммуникациями.

Всю дорогу перекрывать не стали facebook.com/kiev.informator.ua

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В Киеве на улице Лютеранской, 15 августа около 7:00 возле здания Офиса президента, из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт.

Об этом “Українським Новинам“ сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации “Киевавтодор“.

“Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают“, - сообщила она.

Стоит отметить, что всю дорогу перекрывать не стали.

Как сообщалось 15 августа, канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга.

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