Возле Офиса президента провалился асфальт
Инцидент произошел из-за проблем с коммуникациями.
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В Киеве на улице Лютеранской, 15 августа около 7:00 возле здания Офиса президента, из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт.
Об этом “Українським Новинам“ сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации “Киевавтодор“.
“Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают“, - сообщила она.
Стоит отметить, что всю дорогу перекрывать не стали.
Как сообщалось 15 августа, канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга.
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