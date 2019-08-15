Гибель военного на Донбассе: в штабе сообщили подробности

Военнослужащий погиб в результате обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области.

Военнослужащий погиб во время обстрела в районе хутора Вильный facebook com cvforeu

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области вечером 14 августа. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Отмечается, что в конце суток, пренебрегая Минскими договоренностям о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, незаконные вооруженные формирования открыли огонь по одному из опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный.

В результате вражеского обстрела получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

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Штаб ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, на Донбассе погиб военный. Сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

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