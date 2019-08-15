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Гибель военного на Донбассе: в штабе сообщили подробности

Комментариев: 6
Военнослужащий погиб в результате обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области.
Военнослужащий погиб во время обстрела в районе хутора Вильный
Военнослужащий погиб во время обстрела в районе хутора Вильный
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе населенного пункта хутор Вильный Донецкой области вечером 14 августа. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Отмечается, что в конце суток, пренебрегая Минскими договоренностям о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, незаконные вооруженные формирования открыли огонь по одному из опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный.

В результате вражеского обстрела получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

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Штаб ООС выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, на Донбассе погиб военный. Сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия. 

 

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Теги: смерть, донбасс, военные, военный, ВСУ, Операция объединенных сил
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Комментариев (6)
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Ser7    15.08.2019, 12:26
Оценка:  +1
Ser7
Наверное перемирие?

Зеленский поедет к родственникам погибшего солдата?????
МаксимУм    15.08.2019, 12:40
Оценка:  0
МаксимУм
ПЕ ниразу не ездил и перемирия были постоянными... Только порохоботы об этом быстро забыли...
Бувший_східняк    15.08.2019, 12:25
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Так можно снова позвонить Путину и попросить пардону.
Антибес    15.08.2019, 12:09
Оценка:  -3
Антибес
В свидетельстве о смерти каждого подобного наёмника-"героя" причинами смерти должны указываться алчность и жажда лёгкой наживы.
ВыВсеВрети    15.08.2019, 12:13
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
наемники, те кто набрал ипотеки на росии!...)))))))
Ser7    15.08.2019, 12:28
Оценка:  0
Ser7
Однозначно
Желание жить в свободной от российских оккупантов стране - это легкая нажива,алчность...

Полный путинищм головного мозга.
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