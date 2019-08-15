В Днепре муж застрелился на глазах у жены

Причины поступка устанавливают полицейские.

Ночью около 01:30 в Днепре на Донецком шоссе, 5 в собственной квартире застрелился мужчина. Об этом передает Информатор с места происшествия.

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По предварительной информации, мужчина выстрелил в себя с крупнокалиберной винтовки. В момент самоубийства в квартире находилась жена погибшего.

Женщина рассказала, что понятия не имеет, что могло подтолкнуть ее мужа к суициду. По ее словам, в этот день они с мужем не скандалили и не конфликтовали. Он вел себя спокойно и уравновешенно.

Муж застрелился на глазах у жены Информатор

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На место происшествия прибыли полицейские и следственно-оперативная группа. Квартиру и тело погибшего детально осмотрели. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил жену, а потом застрелился сам. Соседи утверждают, что мужчина часто устраивала жене скандалы и беспочвенно ее ревновал, особенно после употребления алкоголя. ​

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