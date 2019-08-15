Надо было перекрыть КПВВ и стрелять: Бессмертный больше не хочет видеть Зе

О своем назначении, как и о своем увольнении бывший переговорщик узнал из СМИ.

Бессмертный считает, что Зеленский так и не понял, что случилось 6 августа president.gov.ua

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Бывший представитель ТКГ в Минске Роман Бессмертный говорит, что узнал о своем назначении в контактную группу из СМИ. Об этом он рассказал в интервью BBC.

“Я узнал об указе со СМИ. Я сидел работал, мне позвонила журналистка и сообщила об указе. Я удивился и сказал, что ничего не знаю. Если бы не приближение 17 июля очередной встречи в Минске, то понятно, что я бы сказал “нет“ и все”, - заявил он.

“Но представьте себе, по плану проходят переговоры, а представителя от Украины нет.

Это некрасиво, и поэтому я решил согласиться. Здесь еще в чем проблема - когда едешь на такую ​​встречу, то туда нельзя ехать неподготовленным”, - добавил Бессмертный.

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Он отметил, что после возвращения из Минска поговорил с Владимиром Зеленским, и, как ему показалось, они друг друга услышали. Они говорили около часа, и это была единственная встреча.

“Мы обсудили текущие вопросы, вопросы стратегии, тактики. На встрече были Кучма, Пристайко и Демченко”, - рассказал Бессмертный.

Он также подчеркнул, что ставка президента на социально-гуманитарный блок по Донбассу - абсолютно правильная. “Другое дело, что 6 число было разработано и реализовано Кремлем, чтобы нанести удар по самому Зеленскому”, - считает он.

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“Но он это не понял ни 6 числа, ни 7. А решение о моем увольнении показало, что он в принципе не понимает, что же вообще произошло 6 августа”, - уверен Бессмертный.

По словам Бессмертного, россияне рассчитывали, что полевым командирам в районе Станицы-Луганской будет известно об убийстве четырех украинских военных. И, если бы украинская сторона отреагировала на их смерть так, как изначально рассчитывали россияне, это привело бы к началу широкомасштабных боевых действий.

“На самом деле 6 число - это удар по Зеленскому. И это была катастрофа его курса в мирном процессе. Его спас абсолютно непонятный для меня случай - просто не дошла информация о гибели”, - говорит бывший переговорщик.

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“В эти часы я находился в СНБО. Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 и еще не знал обо всех событиях этого дня”, - рассказывает Бессмертный.

“Он (секретарь СНБО Александр Данилюк) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит”, - отметил он.

“Я сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать. Второе - надо заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это. Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту”, - вспоминает Бессмертный.

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По словам переговорщика, он предлагал перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти, а в это время там могут находиться тысячи людей.

“Далее перекрыть коммуникации, потому что не дай Бог сейчас начнется стрельба, ударят, условно, по газопроводам и водопроводах - это будет катастрофа”, - пояснил Бессмертный.

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“Но в результате мы получили звонок Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло”, - подчеркнул он.

“Я понимаю прекрасно, что ему готовили ловушку, а он вместо того чтобы среагировать ... Надо было что делать - открыть огонь. А огонь открывается не только по тем, кто стрелял, а по заранее пристрелянным объектам. Дальше - заявить о выходе из Минска”, - уверен Бессмертный.

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Отвечая на вопрос, что бы он сейчас сказал Владимиру Зеленскому о Минских переговорах, бывший представитель ТКГ подчеркнул: “Не хочу я с ним встречаться. Я думаю, этот разговор уже не получится. Все уже”.

Напомним, ранее поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, напротив, расхвалил Владимира Зеленского за мирный исход 6 августа и звонки Владимиру Путину.

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