В Запорожье задержан полицейский по подозрению в покушении на убийство

Подозреваемый был задержан в результате операции правоохранителей по инсценировке убийства.

Правоохранителю грозит до 15 лет тюрьмы npu.gov.ua

Генеральная прокуратура совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности задержали следователя Шевченковского отдела полиции Запорожской области по подозрению в покушении на умышленное убийство жителя Запорожья.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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"Установлено, что следователь райотдела полиции, действуя по заказу неустановленного в ходе досудебного расследования лица, по предварительному сговору с другим лицом, организовал умышленное убийство жителя Запорожья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в результате операции правоохранителей по инсценировке убийства.

В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос о вручении подозреваемому уведомления о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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