Убийство Дианы Хриненко: полиция задержала подозреваемого

Копы задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки.

Девушку убили почти год назад facebook.com/mvs.gov.ua

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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24 августа 2018 года девушка пропала по дороге с дискотеки. Она разговаривала со своим молодым человеком, вдруг на нее напали и связь прервалась. Девушка пропала в 300 метрах от собственного дома.

Останки девушки удалось найти в марте 2019 года. С тех пор убийцу Дианы Хриненко не могли найти. Удалось узнать, что подозреваемых могло быть несколько.

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Только в начале августа полицейским удалось попасть на след вероятного убийцы. Им оказался 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области.

Напомним, следствию подбросили записку с именем возможного убийцы Дианы Хриненко. Местная жительница нашла записку на ступеньках и передала кассиру, та отдала ее правоохранителям.

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