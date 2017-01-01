Убийство Дианы Хриненко: полиция задержала подозреваемого
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Читай также: Под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко: Убийцу еще ищут
24 августа 2018 года девушка пропала по дороге с дискотеки. Она разговаривала со своим молодым человеком, вдруг на нее напали и связь прервалась. Девушка пропала в 300 метрах от собственного дома.
Останки девушки удалось найти в марте 2019 года. С тех пор убийцу Дианы Хриненко не могли найти. Удалось узнать, что подозреваемых могло быть несколько.
Читай также: Исчезновение Дианы Хриненко: мать рассказала собственную версию
Только в начале августа полицейским удалось попасть на след вероятного убийцы. Им оказался 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области.
Напомним, следствию подбросили записку с именем возможного убийцы Дианы Хриненко. Местная жительница нашла записку на ступеньках и передала кассиру, та отдала ее правоохранителям.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram