Минобороны обсудит стягивание РФ запрещенного вооружения на Донбасс
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Факт стягивания РФ систем залпового огня "Град" и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения на оккупированной территории Луганской области сегодня обсудят на совещании в Минобороны. Об этом рассказал глава Общественного совета при Минобороны Петр Гаращук, передает Обозреватель.
В совещании примут участие министр обороны, все руководители департаментов Минобороны, представители Генерального штаба ВСУ.
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"Этот вопрос обязательно будет рассмотрен", - сообщил генерал. "Я знаю одно: президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба - люди, которые управляют войсками, - не хотят войны", - отметил он.
"Они хотят, чтобы эта война между Россией, напавшей на Украину, и Украиной - закончилась как можно быстрее. первый пункт Минских договоренностей - прекращение огня - должен быть выполнен ", - подчеркнул генерал.
Напомним, ранее сообщалось, что возле моста в Станице Луганской нашли 35 мин и боеприпасов за сутки.
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В Украину он очкует сунуться ...
ей путесос ты чего до сих пор не патриотичный ник носишь?))тебе больше подошел бы ванька хуесос это чисто по рюски и патриотично))а насчет твоего диагноза мы уже давно знаем))что ты дебил уже давно поняли))
нахyй пшло, путинское многостаночное говно из раши!
Оккупанты, хуле ...
ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИСУТСТВИЯ ВС РОССИИ В ДОНБАССЕ ?!
ГДЕ ХОТЬ ОДИН СНИМОК ОТ ВАШИХ ХОЗЯЕВ , ЧЬИ СПУТНИКИ ВИСЯТ НАД ТЕМ РАЙОНОМ КРУГЛОСУТОЧНО ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
просто нах!
Противник у них не спрашивает.