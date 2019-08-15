Минобороны обсудит стягивание РФ запрещенного вооружения на Донбасс

РФ стягивает на Донбасс системы залпового огня "Град" и другое запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Факт стягивания РФ систем залпового огня "Град" и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения на оккупированной территории Луганской области сегодня обсудят на совещании в Минобороны. Об этом рассказал глава Общественного совета при Минобороны Петр Гаращук, передает Обозреватель.

В совещании примут участие министр обороны, все руководители департаментов Минобороны, представители Генерального штаба ВСУ.

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"Этот вопрос обязательно будет рассмотрен", - сообщил генерал. "Я знаю одно: президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба - люди, которые управляют войсками, - не хотят войны", - отметил он.

"Они хотят, чтобы эта война между Россией, напавшей на Украину, и Украиной - закончилась как можно быстрее. первый пункт Минских договоренностей - прекращение огня - должен быть выполнен ", - подчеркнул генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что возле моста в Станице Луганской нашли 35 мин и боеприпасов за сутки.

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