Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минобороны обсудит стягивание РФ запрещенного вооружения на Донбасс

Комментариев: 16
РФ стягивает на Донбасс системы залпового огня "Град" и другое запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
На Донбассе скапливается российское вооружение
На Донбассе скапливается российское вооружение
пресс-центр ООС

Читай также: Гибель военного на Донбассе: в штабе сообщили подробности

Факт стягивания РФ систем залпового огня "Град" и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения на оккупированной территории Луганской области сегодня обсудят на совещании в Минобороны. Об этом рассказал глава Общественного совета при Минобороны Петр Гаращук, передает Обозреватель.

В совещании примут участие министр обороны, все руководители департаментов Минобороны, представители Генерального штаба ВСУ.

Читай также: Только Путин может закончить войну, но важно, что Зеленский ему звонит - Тейлор

"Этот вопрос обязательно будет рассмотрен", - сообщил генерал. "Я знаю одно: президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба - люди, которые управляют войсками, - не хотят войны", - отметил он.

"Они хотят, чтобы эта война между Россией, напавшей на Украину, и Украиной - закончилась как можно быстрее. первый пункт Минских договоренностей - прекращение огня - должен быть выполнен ", - подчеркнул генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что возле моста в Станице Луганской нашли 35 мин и боеприпасов за сутки.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: РФ, вооружение, Минские соглашения, Донбасс, война, Минобороны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
Нинізосереджений    15.08.2019, 13:39
Оценка:  -5
Нинізосереджений
А хіба це когось дивує?Нам допомогають США,Донбасу допомогає Росія.Ця війна затягнеться на дуже довгий час.Бо це вигідно і США і Росії і Зе.
Letohradek    15.08.2019, 13:44
Оценка:  +3
Letohradek
Что ты несешь, скот Теплогорский? Вам в дэнээре помогает США? ))
Nikolas_Adver    15.08.2019, 13:45
Оценка:  -4
Nikolas_Adver
твой соотечественник несет тебе знания, дебил укропский, но для тебя это недостижимо....
WTF2wtf    15.08.2019, 14:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Это тупой бот из раши ...
Boxerogos, МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць,
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков
WTF2wtf    15.08.2019, 14:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
= CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Boxerogos, Мистериокс, Рулевой
и еще десятки других аккаунтов всего одного упоротого антиукраинского бота из россии.

В Украину он очкует сунуться ...
LoveFreedom    15.08.2019, 14:17
Оценка:  0
LoveFreedom
Nikolas_Adver
ей путесос ты чего до сих пор не патриотичный ник носишь?))тебе больше подошел бы ванька хуесос это чисто по рюски и патриотично))а насчет твоего диагноза мы уже давно знаем))что ты дебил уже давно поняли))
WTF2wtf    15.08.2019, 14:00
Оценка:  -1
WTF2wtf
Boxerogos,
нахyй пшло, путинское многостаночное говно из раши!
Nikolas_Adver    15.08.2019, 13:32
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
та шо там обсуждать? тикать по хатах......
asfd0    15.08.2019, 13:28
Оценка:  +1
asfd0
"запрещенное Минскими договоренностями вооружение." - кастрюлепитеки вспомнили о Минских соглашениях, которые сами для себя отменили ))))))))
WTF2wtf    15.08.2019, 14:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Путин - кастрюлепитек, который насрал сразу же на свежеподписанные минские соглашения, кинув ссвоих вояк на штурм Дебальцево?

Оккупанты, хуле ...
VSHIVANKA    15.08.2019, 13:27
Оценка:  -1
VSHIVANKA
БАРАНЫ УКРОПНЫЕ , ГДЕ В МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ СЛОВО РОССИЯ ?!
ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИСУТСТВИЯ ВС РОССИИ В ДОНБАССЕ ?!
ГДЕ ХОТЬ ОДИН СНИМОК ОТ ВАШИХ ХОЗЯЕВ , ЧЬИ СПУТНИКИ ВИСЯТ НАД ТЕМ РАЙОНОМ КРУГЛОСУТОЧНО ?!
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
WTF2wtf    15.08.2019, 14:03
Оценка:  0
WTF2wtf
Говно ольгинское,
просто нах!
Бувший_східняк    15.08.2019, 13:14
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Можно позвонить путину и попросить его этого не делать. Это обязательно поможет (от плоскостопия).
Peyot    15.08.2019, 13:12
Оценка:  0
Peyot
нужна проста перестать трелять ... и вайна закончится очень быстра... победой кацапов!
ВосставшийИзБана    15.08.2019, 13:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Я знаю одно: президент Украины, Верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник Генерального штаба - люди, которые управляют войсками, - не хотят войны"

Противник у них не спрашивает.
Бувший_східняк    15.08.2019, 13:16
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Хотят ли русские войны? - спросите вы у тишины. А еще можно у тополя и у ясеня.
Letohradek    15.08.2019, 13:22
Оценка:  -2
Letohradek
У этой песни есть подпевка - хотят, хотят, хотят ...
BROKER666    15.08.2019, 13:34
Оценка:  +2
BROKER666
и отвечает тишина: руцкие и есть война
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь