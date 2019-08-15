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В Херсонской области бурные волны убили двух людей

Комментариев: 2
Море штормило на протяжении всего дня.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Вчера, 14 августа, в Херсонской области бурные волны убили двух отдыхающих. Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.

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Предварительно известно, что на пляже Генгорки 70-летний житель Новой Каховки решил поймать и волну. В итоге от сильного течения мужчина захлебнулся в воде. Его не удалось спасти.

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Второй фатальный случай зафиксировали на пляже в Геническе. На глазах у сотен отдыхающих утонул 55-летний мужчина. Погибшего накрыло волной. Он захлебнулся. Между тем, спасателям удалось оттащить мужчину на берег. Реанимационные действия не смогли вернуть его к жизни.

Напомним, в Черном море сгорело российское судно. Рыболовецкий корабль сгорел и затонул, однако шесть человек экипажа спасли. Причиной пожара стало возгорание двигателя. 

 

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Теги: волны, море, убийство, гибель
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Комментариев (2)
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Нинізосереджений    15.08.2019, 13:16
Оценка:  0
Нинізосереджений
Бурлясті хвилі?Тю!Так це ж Путін винен!Бо саме він катався на"банані"неподалік!
Бувший_східняк    15.08.2019, 13:10
Оценка:  -6
Бувший_східняк
- Назови три причины, по которым тебе надо непременно ехать на море?
- Море волнуется - раз!...
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