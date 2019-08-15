В Херсонской области бурные волны убили двух людей

Море штормило на протяжении всего дня.

Вчера, 14 августа, в Херсонской области бурные волны убили двух отдыхающих. Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.

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Предварительно известно, что на пляже Генгорки 70-летний житель Новой Каховки решил поймать и волну. В итоге от сильного течения мужчина захлебнулся в воде. Его не удалось спасти.

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Второй фатальный случай зафиксировали на пляже в Геническе. На глазах у сотен отдыхающих утонул 55-летний мужчина. Погибшего накрыло волной. Он захлебнулся. Между тем, спасателям удалось оттащить мужчину на берег. Реанимационные действия не смогли вернуть его к жизни.

Напомним, в Черном море сгорело российское судно. Рыболовецкий корабль сгорел и затонул, однако шесть человек экипажа спасли. Причиной пожара стало возгорание двигателя.

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