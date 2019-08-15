Календарики и покушение на Черновол: Адвокат рассказала о задержании Грымчака

По словам адвоката, замминистра пытаются вменить покушение на убийство, а взятки в полмиллиона у него не нашли.

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Факт передачи средств замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирован. Об этом заявила его адвокат Татьяна Матяш, передает “112“.

Вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики, уверяет она. “Денежных средств там было - ну него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики“, - говорит она.

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Также, по словам адвоката, следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.

“Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ Чорновил Татьяны, а также по факту совершения служебными лицами МинВОТ из корыстных побуждений умышленных действий“, - сказала она.

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Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.

“Довезли, или увезли, - мне это доподлинно не известно, поскольку отвозить их в ИВС решили после 2 ночи“, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрия Грымчака задержали на взятке в $1,1 миллиона.

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